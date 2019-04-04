"Спартак" поздравил Макгиди с 33-летием

"Спартак" поздравил бывшего полузащитника команды Эйдена Макгиди с днем рождения. Футболисту исполняется 33 года.

– Сегодня этому сумасшедшему (в хорошем смысле) ирландцу исполняется 33! Поздравляем, Эйден! – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Макгиди выступал за "Спартак" с 2010 по 2013 год. В составе красно-белых он провел 72 игры и забил 11 голов.