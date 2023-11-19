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«Спартак» поздравил Бабича с голом и выходом сборной Сербии на Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» отреагировал на выход сборной Сербии на Евро-2024.

Сборная Сербии 19 ноября на своем поле сыграла вничью с Болгарией (2:2) в заключительном матче отборочного турнира Евро-2024. Ничью сербам принес гол защитника «Спартака» Срджана Бабича.

Благодаря этому результату сборная Сербии заняла второе место в группе G и вышла на Евро-2024.

«Срджан Бабич вывел сборную Сербии на Евро-2024! Наш защитник забил решающий гол в ничейном матче со сборной Болгарии (2:2) на 82-й минуте. Первый гол Срджана за сборную. Первый выход сербов на Евро. Поздравляем!» — сказано в собщении пресс-службы «Спартака.

Футбол
Сборная Сербии по футболу
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
Чемпионат Европы по футболу
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
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Матео Кассьерра

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 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
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 7
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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