Барбоза: «Не удивлюсь, если Юран будет работать не только в Португалии, но и в другой европейской стране»

Футбольный агент Паулу Барбоза в интервью Sport24 оценил перспективы российских тренеров Сергея Юрана и Дмитрия Аленичева поработать в Португалии, где в прошлом они выступали за ведущие клубы в качестве футболистов,

— Почему Сергей Юран и Дмитрий Аленичев не уехали тренировать в Португалию?

— Не думаю, что они ставили такую задачу. Юран и Аленичев — компетентные тренеры, которые начали в России. Думаю, то, что их знают в России — главная причина, почему они не выбрали работу в Португалии. Работа этих тренеров приносила плоды именно в России — они способные тренеры. На данный момент Юран как главный тренер показывает, что у него есть большое будущее. Безусловно, он может применить опыт великих тренеров, под руководством которых играл в свое время: Эрикссон, Бобби Робсон. Это сможет сыграть большую роль в его тренерской карьере. Не удивлюсь, если Юран будет работать не только в Португалии, но и в другой европейской стране. То, что он сейчас показывает — важно для скаутов! Аленичев тоже тренировался у хороших специалистов. Главное, чтобы была возможность показать, насколько он толковый тренер.

Также агент поделился мнением, почему европейские клубы не проявляют интереса к специалистам из России.

«Большую роль играет языковой барьер. Уровень владения иностранным языком должен быть хотя бы на 60-70 процентов. Нужно уметь разговаривать на английском либо немецком или испанском языках. Также в Европе есть важный элемент, который играет главную роль: если главный тренер удачно тренировал сборную, и если специалист работал в клубе, который выступал в еврокубках — эти факторы могут повлиять на дальнейшую карьеру в европейских чемпионатах. Результат — лучший показатель, насколько тренер перспективный. Какие будут достижения, такая и будет оценка», — сказал Барбоза.

Юран на данный момент возглавляет «Пари Нижний Новгород». Последним местом работы Аленичева в 2019 году был красноярский «Енисей».