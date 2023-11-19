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Барбоза: «Не удивлюсь, если Юран будет работать не только в Португалии, но и в другой европейской стране»

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Футбольный агент Паулу Барбоза в интервью Sport24 оценил перспективы российских тренеров Сергея Юрана и Дмитрия Аленичева поработать в Португалии, где в прошлом они выступали за ведущие клубы в качестве футболистов,

— Почему Сергей Юран и Дмитрий Аленичев не уехали тренировать в Португалию?

— Не думаю, что они ставили такую задачу. Юран и Аленичев — компетентные тренеры, которые начали в России. Думаю, то, что их знают в России — главная причина, почему они не выбрали работу в Португалии. Работа этих тренеров приносила плоды именно в России — они способные тренеры. На данный момент Юран как главный тренер показывает, что у него есть большое будущее. Безусловно, он может применить опыт великих тренеров, под руководством которых играл в свое время: Эрикссон, Бобби Робсон. Это сможет сыграть большую роль в его тренерской карьере. Не удивлюсь, если Юран будет работать не только в Португалии, но и в другой европейской стране. То, что он сейчас показывает — важно для скаутов! Аленичев тоже тренировался у хороших специалистов. Главное, чтобы была возможность показать, насколько он толковый тренер.

Также агент поделился мнением, почему европейские клубы не проявляют интереса к специалистам из России.

«Большую роль играет языковой барьер. Уровень владения иностранным языком должен быть хотя бы на 60-70 процентов. Нужно уметь разговаривать на английском либо немецком или испанском языках. Также в Европе есть важный элемент, который играет главную роль: если главный тренер удачно тренировал сборную, и если специалист работал в клубе, который выступал в еврокубках — эти факторы могут повлиять на дальнейшую карьеру в европейских чемпионатах. Результат — лучший показатель, насколько тренер перспективный. Какие будут достижения, такая и будет оценка», — сказал Барбоза.

Юран на данный момент возглавляет «Пари Нижний Новгород». Последним местом работы Аленичева в 2019 году был красноярский «Енисей».

Источник: sport24.ru
Дмитрий Аленичев
Сергей Юран
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2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
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 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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 - : -
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