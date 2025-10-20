«Спартак» поздравил Аленичева с 53-летием

«Спартак» поздравил бывшего полузащитника клуба Дмитрия Аленичева с днем рождения.

20 октября ему исполнилось 53 года.

«Поздравляем с днем рождения легендарного игрока «Спартака» и кумира бесчисленного количества болельщиков!» — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Аленичев выступал за «Спартак» с 1994 по 1998 год, а также с 2004-го по 2006-й. Всего на его счету 194 матча за московский клуб, в которых он забил 30 голов и отдал 32 результативные передачи. В составе красно-белых он стал четырехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.