«Спартак» поздравил Аленичева с 53-летием
«Спартак» поздравил бывшего полузащитника клуба Дмитрия Аленичева с днем рождения.
20 октября ему исполнилось 53 года.
«Поздравляем с днем рождения легендарного игрока «Спартака» и кумира бесчисленного количества болельщиков!» — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.
Аленичев выступал за «Спартак» с 1994 по 1998 год, а также с 2004-го по 2006-й. Всего на его счету 194 матча за московский клуб, в которых он забил 30 голов и отдал 32 результативные передачи. В составе красно-белых он стал четырехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.
Источник: ФК «Спартак»
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|2
|0
|0
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|6
|
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|2
|0
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|6
|
5
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|1
|1
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|4
|
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|0
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|
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|0
|1
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|
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|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
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|0
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|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
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|10.08
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Максим Глушенков
Зенит
|3
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Никита Кривцов
Краснодар
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|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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