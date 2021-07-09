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Леонид Федун — игрокам «Спартака»: «Снимайте серебряные медали и убирайте подальше в ящик»

22:30
Леонид Федун (справа) и Сергей Прядкин. Фото ФК «Спартак»
Леонид Федун (справа) и Сергей Прядкин. Фото ФК «Спартак»
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Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун обратился к команде после того, как игрокам вручили серебряные медали за прошлый сезон в чемпионате России.

«Конечно, очень приятно получать медали, но хотелось бы, чтобы они были другого цвета, — цитирует Федуна официальный сайт клуба. — Для многих молодых ребят это первая серьезная награда. Надеюсь, не последняя. Примите мои искренние поздравления, но теперь снимайте эти медали, убирайте подальше в ящик. Впереди новый сезон. Пусть он станет для нас золотым. Вперед!»

В прошлом сезоне «Спартак» занял второе место. Чемпионом России стал «Зенит».

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-07-09-nagrazhdeniye_serebrom_i_vozvrashcheniye_promesa/

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Евгений Петров все материалы автора

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