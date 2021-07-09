Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун обратился к команде после того, как игрокам вручили серебряные медали за прошлый сезон в чемпионате России.

«Конечно, очень приятно получать медали, но хотелось бы, чтобы они были другого цвета, — цитирует Федуна официальный сайт клуба. — Для многих молодых ребят это первая серьезная награда. Надеюсь, не последняя. Примите мои искренние поздравления, но теперь снимайте эти медали, убирайте подальше в ящик. Впереди новый сезон. Пусть он станет для нас золотым. Вперед!»

В прошлом сезоне «Спартак» занял второе место. Чемпионом России стал «Зенит».