Леонид Федун — игрокам «Спартака»: «Снимайте серебряные медали и убирайте подальше в ящик»
22:30
Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун обратился к команде после того, как игрокам вручили серебряные медали за прошлый сезон в чемпионате России.
«Конечно, очень приятно получать медали, но хотелось бы, чтобы они были другого цвета, — цитирует Федуна официальный сайт клуба. — Для многих молодых ребят это первая серьезная награда. Надеюсь, не последняя. Примите мои искренние поздравления, но теперь снимайте эти медали, убирайте подальше в ящик. Впереди новый сезон. Пусть он станет для нас золотым. Вперед!»
В прошлом сезоне «Спартак» занял второе место. Чемпионом России стал «Зенит».
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-07-09-nagrazhdeniye_serebrom_i_vozvrashcheniye_promesa/
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