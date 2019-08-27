«Спартак» показал речь Кононова в раздевалке после победы в Самаре

«Спартак» опубликовал новое видео на своем канале в Youtube. На нем показано, что осталось за кадром матча седьмого тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:1).

Ролик содержит кадры открытия матча с участием бывшего футболиста красно-белых Александра Самедова, сэйвы Александра Максименко, командное празднование дебютного гола Гуса Тила и видео из победной раздевалки.

— Характер, молодцы. Это не первая игра, это закономерность, поэтому эту закономерность надо делать еще крепче. Не давать шансов сопернику, — сказал главный тренер команды Олег Кононов, который на входе в раздевалку тепло встретил своих футболистов.

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