«Спартак» показал, как Соболев работает над восстановлением

Форвард «Спартака» Александр Соболев продолжает работать над восстановлением. Видео опубликовано в официальном Twitter клуба.

«Александр Соболев работает над своим возвращением в зале, — говорится в сообщении. — Здоровья, Саш! Ждем на поле».

Александр Соболев работает над своим возвращением в зале ?



Здоровья, Саш! Ждём на поле ?? pic.twitter.com/vaVOhKzC6T — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2020

Ранее футболист перенес операцию на мениске. В текущем сезоне 23-летний Соболев провел 13 матчей за красно-белых, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.