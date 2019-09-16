«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Уралом»

«Спартак» проиграл «Уралу» (1:2) в матче 9-го тура чемпионата России. Официальный Youtube-канал красно-белых опубликовал видео, в котором показали, что не попало в телетрансляцию.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками. «Урал» — 8-я строчка и 13 баллов.

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