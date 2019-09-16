РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Уралом»

20:42
Теги:

«Спартак» проиграл «Уралу» (1:2) в матче 9-го тура чемпионата России. Официальный Youtube-канал красно-белых опубликовал видео, в котором показали, что не попало в телетрансляцию.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками. «Урал» — 8-я строчка и 13 баллов.

Спартак — Урал

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 18299
Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир