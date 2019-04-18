"Спартак" поблагодарил Карреру за поздравление с днем рождения

"Спартак" в своем официальном Инстаграме поблагодарил бывшего главного тренера Массимо Карреру за поздравление с днем рождения. Итальянский специалист в четверг поздравил красно-белых с 97-летием.

- Спасибо, Массимо, - по-итальянски сообщается в Инстаграме "Спартака".

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октября 2018 года. Под его руководством москвичи стали чемпионами России, а также выиграли Суперкубок страны.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков после 23 туров.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр