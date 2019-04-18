17:19 | Футбол — РПЛ

"Спартак" поблагодарил Карреру за поздравление с днем рождения

0
Обсудить

"Спартак" в своем официальном Инстаграме поблагодарил бывшего главного тренера Массимо Карреру за поздравление с днем рождения. Итальянский специалист в четверг поздравил красно-белых с 97-летием.

- Спасибо, Массимо, - по-итальянски сообщается в Инстаграме "Спартака".

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октября 2018 года. Под его руководством москвичи стали чемпионами России, а также выиграли Суперкубок страны. 

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков после 23 туров. 

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Опрос

"Спартак" еще может стать чемпионом в сезоне-2018/19?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ