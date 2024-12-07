«Спартак» — «Пари НН»: видео голов матча РПЛ

«Спартак» забил три безответных гола «Пари НН» в матче 18-го тура РПЛ. Игра прошла на «Лукойл Арене» в Москве.

53-я минута: Бонгонда — 1:0

62-я минута: Угальде — 2:0

64-я минута: Барко — 3:0