«Спартак» разгромил «Пари НН» в последнем туре перед зимней паузой

«Спартак» дома разгромил «Пари НН» в матче 18-го тура РПЛ — 3:0.

В составе красно-белых голы забили нападающие Тео Бонгонда и Манфред Угальде, а также полузащитник Эсекьель Барко.

Угальде возглавляет гонку бомбардиров чемпионата России текущего сезона, на счету 22-летнего костариканца 15 мячей.

Московский клуб продлил серию побед в национальном чемпионате до 6 игр.

После 18 матчей «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице с 37 очками.