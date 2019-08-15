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«Спартак» отказался от Комличенко, поскольку он не вписывался по стилю игры

15 августа 2019, 11:41

Гендиректор «Спартака» Томас Цорн в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказал, что этим летом клуб рассматривал вариант приобретения нападающего сборной России Николая Комличенко. Форвард в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии в составе «Млады Болеслав».

— Вы хотели этим летом заполучить Комличенко?

— Мы его рассматривали. Активно не действовали, но общались с Черчесовым, но пока решили, что не будем брать. Хороший игрок, но нам он по стилю пока не вписывается.

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