«Спартак» отказался от Комличенко, поскольку он не вписывался по стилю игры

Гендиректор «Спартака» Томас Цорн в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказал, что этим летом клуб рассматривал вариант приобретения нападающего сборной России Николая Комличенко. Форвард в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии в составе «Млады Болеслав».

— Вы хотели этим летом заполучить Комличенко?

— Мы его рассматривали. Активно не действовали, но общались с Черчесовым, но пока решили, что не будем брать. Хороший игрок, но нам он по стилю пока не вписывается.