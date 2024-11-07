«Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей за действия фанатов в матче с ЦСКА

«Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей за действия болельщиков в матче с ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ. Об этом на заседании сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражение и ненормативную лексику оштрафован на 50 тысяч рублей. В повестке также было неспортивное поведение ЦСКА, два удаления, и «Спартака», удаление одного игрока, 4 предупреждения у футболистов и одного официального лица клуба. Обе команды оштрафованы на 100 тысяч.

Рассмотрели выход за пределы техзоны тренеров «Спартака» Ненада Сакича и Винченцо Сассо. У Сакича штраф 30 тысяч, 4 нарушение в сезоне. У Сассо это первое нарушение, штраф 10 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.