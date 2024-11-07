КДК оштрафовал Личку, Рахимова и «Рубин»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил решения комитета относительно событий 14-го тура РПЛ.

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка оштрафован на 30 тысяч рублей в связи с выходом за пределы технической зоны в матче с «Ростовом» (1:1).

«Рубин» получил штраф на 20 тысяч за позднее прибытие команды на стадион перед матчем с «Локомотивом» (0:1). Главный тренер команды Рашид Рахимов за системные выходы из технической зоны оштрафован на 30 тысяч рублей.