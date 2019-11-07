«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за действия болельщиков в игре с «Арсеналом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 15-го тура чемпионата России «Спартак» — «Арсенал» (0:1).

— На 64-й минуте болельщики «Спартака» использовали дымовую шашку, за это московский клуб получил штраф в 10 тысяч рублей. Далее, фанаты красно-белых скандировали оскорбительные выражения на 32-й, 86-й, 87-й и 90-й минутах встречи. За это «Спартак» оштрафован на 90 тысяч рублей. Болельщики «Арсенала» также скандировали оскорбительные выражения, клуб из Тулы получил штраф в размере 40 тысяч рублей. (Иван Торопцев)

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