Боков уверен, что ЦСКА обыграет «Спартак» в предстоящем матче

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков считает армейцев фаворитами в матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком».

«ЦСКА выиграет, команда Федотова на хорошем ходу. Если же посмотреть предыдущие игры «Спартака», то их лихорадит — то в одну сторону, то в другую. По всем статьям я бы отдал предпочтение армейцам. Игра будет тяжелой. Да и легких игр у нас со «Спартаком» никогда не бывает. Команды первые минуты будут присматриваться к друг другу. Будут беспорядочные забросы для прощупывания почвы, но когда мяч ляжет на газон, преимущество будет у армейцев», — цитирует Бокова Metaratings.ru.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет 21 мая и начнется в 16.30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.

Армейцы занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые с 50 очками расположились на 4-й строчке.