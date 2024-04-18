«Спартак» опубликовал заявление в честь 102-летия клуба

«Спартак» в социальных сетях опубликовал сообщение, посвященное дню рождения клуба. Сегодня, 18 апреля, исполняется 102 года с даты основания красно-белых. Клуб обратился к ветеранам, действующим футболистам и болельщикам.

«18 апреля 1922 года предшественник «Спартака» команда МКС (Московский кружок спорта) провела свой первый футбольный матч. И вот уже больше столетия продолжается красно-белая история, полная трофеев и рекордов.

Сегодня мы желаем крепкого здоровья и долголетия нашим дорогим ветеранам. Ждем новых ярких побед от футболистов, пришедших им на смену. Верим в воспитанников академии имени Федора Черенкова.

И, конечно, мы гордимся миллионами верных и преданных спартаковских болельщиков!

С днем рождения, «Спартак», — написано в заявлении клуба.

В сообщении отмечается, что «Спартак» остается самым титулованным клубом страны — 22 чемпионских звания и 14 кубков страны.