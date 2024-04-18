Личка назвал две вещи, которых ему не хватает в России

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка признался, что в России ему не достается чешского пива и кальяна.

«Чего чешского не хватает мне в России? Не такой простой вопрос. Мне не хватает в России хорошего чешского пива и кальяна», — цитирует Личку Sport24.

46-летний чешский специалист работает в России с 2020 года. Ранее он тренировал «Оренбург», а летом 2023-го возглавил «Динамо».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 23 матчах.