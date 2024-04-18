Агент полузащитника «Ростова» Щетинина: «Интерес от топ-клубов РПЛ? Все сдержанно»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина, рассказал о будущем игрока.

«Появляется ли к Кириллу интерес от топ-клубов? Давайте так, мы все очень довольны и радуемся игре Кирилла в весенней части. Но все сдержанно. Поговорим об этом в конце сезона», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний Щетинин сыграл 25 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро. Контракт игрока с «Ростовом» рассчитан до конца июня 2028 года.