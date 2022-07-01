«Спартак» объявил об уходе Кутепова: «Спасибо за 10 лет и удачи в новом клубе!»
«Спартак» поблагодарил Кутепова за десятилетнее сотрудничество
«Спартак» объявил об уходе защитника Ильи Кутепова по истечении срока контракта.
«Сегодня официально завершился контракт Ильи Кутепова. Спасибо за 10 лет в «Спартаке» и удачи в новом клубе!» — написала пресс-служба «Спартака» в Telegram-канале.
Ранее «СЭ» сообщал, что Кутепов подписал контракт с «Торпедо». 30 июня «СЭ» также информировал, что соглашение 28-летнего футболиста с московским клубом будет подписано по схеме «1+1».
Кутепов выступал за «Спартак» с июля 2012 года, в составе команды он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. В минувшем сезоне Кутепов провел всего 4 матча в Тинькофф РПЛ в составе команды.
Источник: https://t.me/fcsmtg/1870
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13
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
|- : -
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
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Локомотив – Н. Новгород
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