«Спартак» объявил об уходе Кутепова: «Спасибо за 10 лет и удачи в новом клубе!»

«Спартак» объявил об уходе защитника Ильи Кутепова по истечении срока контракта.

«Сегодня официально завершился контракт Ильи Кутепова. Спасибо за 10 лет в «Спартаке» и удачи в новом клубе!» — написала пресс-служба «Спартака» в Telegram-канале.

Ранее «СЭ» сообщал, что Кутепов подписал контракт с «Торпедо». 30 июня «СЭ» также информировал, что соглашение 28-летнего футболиста с московским клубом будет подписано по схеме «1+1».

Кутепов выступал за «Спартак» с июля 2012 года, в составе команды он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. В минувшем сезоне Кутепов провел всего 4 матча в Тинькофф РПЛ в составе команды.