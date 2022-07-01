В «Торпедо» подтвердили подписание контракта с Кутеповым

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин в разговоре с «СЭ» подтвердил подписание контракта с защитником Ильей Кутеповым.

«Контракт с Кутеповым подписан. Все детали будут на официальном сайте нашего клуба», — сказал Ляпин «СЭ».

Кутепов выступал за «Спартак» с июля 2012 года, в составе команды он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Защитник покинул красно-белых по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Кутепов провел всего четыре матча в Тинькофф РПЛ в составе красно-белых.