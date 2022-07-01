Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:55

В «Торпедо» подтвердили подписание контракта с Кутеповым

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин в разговоре с «СЭ» подтвердил подписание контракта с защитником Ильей Кутеповым.

«Контракт с Кутеповым подписан. Все детали будут на официальном сайте нашего клуба», — сказал Ляпин «СЭ».

Кутепов выступал за «Спартак» с июля 2012 года, в составе команды он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Защитник покинул красно-белых по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Кутепов провел всего четыре матча в Тинькофф РПЛ в составе красно-белых.

Илья Кутепов. Кутепов подписал контракт с «Торпедо»
Илья Кутепов
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые необходимо употреблять в жару
Черная икра, «Руки вверх», пьяный угар, завтрак из чашки. Как победу в Кубке Стэнли отмечали русские звезды – от Ничушкина до Овечкина
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Талалаев: «Краснодар» — российская «Барселона». Повторить это на уровне РПЛ невозможно»
Кутепов подписал контракт с «Торпедо»
Хачатурянц: «Проведение Суперкубка России в Санкт-Петербурге нарушает спортивный принцип»
«Салернитана» интересуется экс-игроком «Краснодара» Ботхеймом
Агент защитника ЦСКА Бийола подтвердил, что игроком интересуются итальянские клубы
Дзагоев может продолжить карьеру в Турции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Талалаев: «Краснодар» — российская «Барселона». Повторить это на уровне РПЛ невозможно»

«Спартак» объявил об уходе Кутепова: «Спасибо за 10 лет и удачи в новом клубе!»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости