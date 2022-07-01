Кутепов подписал контракт с «Торпедо»

Как стало известно «СЭ», бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов подписал контракт с «Торпедо». Об этом сообщил «СЭ» агент игрока Дамиано Драго.

30 июня «СЭ» также сообщал, что соглашение 28-летнего футболиста с московским клубом будет подписано по схеме «1+1».

Кутепов выступал за «Спартак» с июля 2012 года, в составе команды он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Защитник покинул красно-белых по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Кутепов провел всего четыре матча в Тинькофф РПЛ в составе красно-белых.