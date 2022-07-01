Гаджиев: «Карпин в разговоре сказал мне, что хотел бы видеть Агаларова в «Ростове»

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову со стороны «Ахмата» и «Ростова».

«Для Агаларова важно, чтобы главный тренер рассматривал его как игрока с потенциалом, чтобы он в этой команде мог еще добавить. Понятно, что тот результат, который он показал в прошлом сезоне, будет сложно подтвердить. Практика показывает, что сохранить достижение сложнее, чем добиться его», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

Также специалист рассказал, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин хотел бы выдеть Агаларова в команде.

«Талалаев и Карпин в принципе высказывались о нем хорошо и хотели бы видеть его в своих командах. Талалаев об этом сказал всей стране в телепередаче, а с Валерием Георгиевичем у меня разговор был, можно сказать, ни о чем, но в нем он этой ситуации тоже коснулся, что тоже хотел бы видеть игрока в команде. Это одни из лучших российских тренеров в нашем чемпионате, поэтому любой из этих переходов будет полезен для Гамида», — отметил Гаджиев.

30 июня «СЭ» сообщал, что «Ростов» начал переговоры с «Уфой» о покупке Агаларова.

Ранее появилась информация, что «Ахмат» нацелился на 21-летнего футболиста.

В минувшем сезоне Агаларов провел 33 матча за «Уфу», забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи. Нападающий стал лучшим бомбардиром РПЛ-2021/22 — 19 забитых мячей.