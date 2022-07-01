Гаджиев: «Карпин в разговоре сказал мне, что хотел бы видеть Агаларова в «Ростове»
Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову со стороны «Ахмата» и «Ростова».
«Для Агаларова важно, чтобы главный тренер рассматривал его как игрока с потенциалом, чтобы он в этой команде мог еще добавить. Понятно, что тот результат, который он показал в прошлом сезоне, будет сложно подтвердить. Практика показывает, что сохранить достижение сложнее, чем добиться его», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.
Также специалист рассказал, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин хотел бы выдеть Агаларова в команде.
«Талалаев и Карпин в принципе высказывались о нем хорошо и хотели бы видеть его в своих командах. Талалаев об этом сказал всей стране в телепередаче, а с Валерием Георгиевичем у меня разговор был, можно сказать, ни о чем, но в нем он этой ситуации тоже коснулся, что тоже хотел бы видеть игрока в команде. Это одни из лучших российских тренеров в нашем чемпионате, поэтому любой из этих переходов будет полезен для Гамида», — отметил Гаджиев.
30 июня «СЭ» сообщал, что «Ростов» начал переговоры с «Уфой» о покупке Агаларова.
Ранее появилась информация, что «Ахмат» нацелился на 21-летнего футболиста.
В минувшем сезоне Агаларов провел 33 матча за «Уфу», забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи. Нападающий стал лучшим бомбардиром РПЛ-2021/22 — 19 забитых мячей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -