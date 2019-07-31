"Спартак" объявил о переходе Луиза Адриану в "Палмейрас"

"Спартак" объявил о переходе форварда Луиза Адриану в "Палмейрас". Московский клуб поблагодарил игрока за вклад в победы последних лет и пожелал успехов в новой команде.

Вчера бразильский клуб объявил, что соглашение с 32-летним футболистом рассчитано на четыре сезона. Условия трансфера не уточняются.

Как сообщал "СЭ", "Спартак" получит компенсацию около 1 миллиона евро и разгрузит платежную ведомость (зарплата футболиста составляет 4 миллиона евро).

Адриану перешел в московский клуб в январе 2017 года. В составе "Спартака" нападающий провел 79 матчей и забил 25 мячей. С красно-белыми форвард стал чемпионом России (2016/17) и завоевали Суперкубок страны (2017).

Ранее Адриану выступал за "Интернасионал", "Шахтер" и "Милан".