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Сегодня, 20:44

У ЦСКА остались вопросы к ЭСК по эпизоду с Рошей

Константин Белов
Корреспондент
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал «СЭ» решение ЭСК РФС по эпизоду с участием защитника Виллианом Рошей и полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном в матче 5-го тура РПЛ.

«У нас остались вопросы, тем более мы считаем, что в идентичных эпизодах наши игроки удалялись и получали дисквалификации. При этом мы убеждены, что в преддверии дерби подобные обсуждения в СМИ точно не помогают арбитрам, и предлагаем дождаться ближайшего матча, чтобы понять, тенденция это или нет», — сказал Брейдо «СЭ».

По мнению ЭСК, судья правильно не удалил полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна на 40-й минуте в моменте с травмой защитника армейцев Виллиана Роши. Отмечается, что удар открытой стопой в ногу соперника большинство членов комиссии расценило как безрассудный, при этом в контакте не было чрезмерной силы. Комиссия не видит очевидных оснований считать действия игрока «Краснодара» серьезным нарушением правил игры.

РПЛ
РФС
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
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 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
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 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
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