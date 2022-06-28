«Спартак» объявил о начале продаже абонементов на сезон-2022/23

«Спартак» объявил о начале продажи абонементов на матчи сезона-2022/23.

Как сообщает пресс-служба клуба, кампания будет проходить в три этапа:

— первый этап (с 28 июня по 10 июля включительно) — приоритетное право на покупку имеют владельцы абонементов сезона-2019/20, 20/21, 21/22;

— второй этап (с 8 по 10 июля включительно) — для владельцев карт болельщика;

— третий этап (с 11 июля) — свободная продажа для всех желающих.

Самый дешевый абонемент обойдется болельщику в 7,4 тысячи рублей. Самый дорогой будет стоить 224,5 тысячи.

В первом туре РПЛ сезона-2022/23 «Спартак» на выезде сыграет с «Ахматом». Ближайший домашний матч в чемпионате красно-белые проведут в 3-м туре против «Оренбурга».