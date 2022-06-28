Самый дешевый абонемент на матчи «Спартака» будет стоить 7,4 тысячи рублей. Самый дорогой — 224,5 тысячи
«Спартак» объявил о начале продаже абонементов на сезон-2022/23
«Спартак» объявил о начале продажи абонементов на матчи сезона-2022/23.
Как сообщает пресс-служба клуба, кампания будет проходить в три этапа:
— первый этап (с 28 июня по 10 июля включительно) — приоритетное право на покупку имеют владельцы абонементов сезона-2019/20, 20/21, 21/22;
— второй этап (с 8 по 10 июля включительно) — для владельцев карт болельщика;
— третий этап (с 11 июля) — свободная продажа для всех желающих.
Самый дешевый абонемент обойдется болельщику в 7,4 тысячи рублей. Самый дорогой будет стоить 224,5 тысячи.
В первом туре РПЛ сезона-2022/23 «Спартак» на выезде сыграет с «Ахматом». Ближайший домашний матч в чемпионате красно-белые проведут в 3-м туре против «Оренбурга».
Положение команд
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Хоккей
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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|0
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|0-0
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4
|Краснодар
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|0
|0
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|0-0
|0
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5
|ЦСКА
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
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|0
|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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