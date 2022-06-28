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Слуцкий сообщил, что 5 июля «Рубин» сыграет с «Динамо» в Москве

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Рубин» сыграет товарищеский матч с «Динамо».

Об этом «СЭ» сообщил главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий.

Встреча состоится 5 июля в Москве.

По итогам прошедшего сезона «Рубин» вылетел из Российской премьер-лиги. «Динамо» выиграло серебряные медали.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Леонид Слуцкий
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