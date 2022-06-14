«Спартак» объявил, что Квинси Промес вновь будет выступать за команду под 10-м номером

«Спартак» объявил, что нападающий Квинси Промес вновь будет выступать за команду под 10-м номером.

Клуб выпустил видео в стиле сериала сервиса Netflix, в котором показал лучшие моменты и голы нидерландца в составе красно-белых.

«Спартак» объявил о возвращении Промесу 10-го номера. Скриншот из видео «Спартака»

«Спартак» объявил о возвращении Промесу 10-го номера. Скриншот из видео «Спартака»

Промес играл за «Спартак» под 10-м номером с сезона-2015/16 до сезона-2018/19, когда он перешел в «Севилью». Футболист вернулся в московский клуб в феврале 2021 года и с тех пор играл под 24-м номером, под которым и начинал карьеру в команде.

В феврале прошлого года, когда Промес вернулся в «Спартак», под 10-м номером в команде выступал Зелимхан Бакаев. Россиянин покинул клуб на правах свободного агента после сезона-2021/22.

В прошедшем сезоне нидерландец забил 12 голов и отдал 5 результативных передач в 31 матче за «Спартак».