«Спартак» не намерен отказываться от сбора в ОАЭ и турнира в Катаре из-за ситуации на Ближнем Востоке
13:57
Как сообщили «СЭ» в «Спартаке», на данный момент красно-белые не рассматривают вариант с переносом первого сбора из ОАЭ, который запланирован на 13-24 января, и не планируют отказываться от участия в товарищеском турнире в Катаре в начале февраля, где соперниками москвичей станут «Локомотив», «Ростов» и белградский «Партизан». Планы спартаковцев пока остаются неизменными.
Напомним, что в связи со сложной ситуацией на Ближнем Востоке Росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном, Ираком, Персидским и Аманским заливами. (Вячеслав Короткин)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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