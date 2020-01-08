«Спартак» не намерен отказываться от сбора в ОАЭ и турнира в Катаре из-за ситуации на Ближнем Востоке

Как сообщили «СЭ» в «Спартаке», на данный момент красно-белые не рассматривают вариант с переносом первого сбора из ОАЭ, который запланирован на 13-24 января, и не планируют отказываться от участия в товарищеском турнире в Катаре в начале февраля, где соперниками москвичей станут «Локомотив», «Ростов» и белградский «Партизан». Планы спартаковцев пока остаются неизменными.

Напомним, что в связи со сложной ситуацией на Ближнем Востоке Росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном, Ираком, Персидским и Аманским заливами. (Вячеслав Короткин)