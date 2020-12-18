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«Спартак» назвал Педро Роше дату, когда он должен вернуться в клуб

12:59
Педро Роша. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Педро Роша. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Стала известна дата, когда нападающий «Спартака» Педро Роша должен вернуться в московский клуб из «Фламенго», за который футболист выступает на правах аренды.

По информации Globo Esporte, руководство красно-белых сообщило 26-летнему бразильцу, что тот должен вернуться в расположение клуба 12 января, чтобы обсудить с представителями московской команды свое будущее.

Педро Роша выступает за «Фламенго» на правах аренды с января 2020 года. На счету футболиста 1 результативная передача в 8 матчах за бразильскую команду.

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