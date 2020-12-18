«Спартак» назвал Педро Роше дату, когда он должен вернуться в клуб
12:59
Стала известна дата, когда нападающий «Спартака» Педро Роша должен вернуться в московский клуб из «Фламенго», за который футболист выступает на правах аренды.
По информации Globo Esporte, руководство красно-белых сообщило 26-летнему бразильцу, что тот должен вернуться в расположение клуба 12 января, чтобы обсудить с представителями московской команды свое будущее.
Педро Роша выступает за «Фламенго» на правах аренды с января 2020 года. На счету футболиста 1 результативная передача в 8 матчах за бразильскую команду.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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