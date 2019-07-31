"Спартак" намекнул на переход Шюррле. Видео

Официальный Twitter "Спартака" опубликовал новое видео. На кадрах видно, что футболист одет в черный костюм. Игрок заходит в раздевалку красно-белых и ставит на полку уменьшенную копию кубка чемпионата мира (намек на нападающего Андре Шюррле - прим. "СЭ").

Шюррле выиграл ЧМ-2014 в составе сборной Германии.

Позже стало известно, что "Спартак" официально арендовал форварда дортмундской "Боруссии".

"Спартак" объявил об аренде Шюррле

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