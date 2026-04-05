«Динамо» Махачкала — «Балтика»: гости сравняли счет

«Балтика» сравняла счет в матче против махачкалинского «Динамо» в 23-м туре РПЛ — 2:2.

На 81-й минуте забил Сергей Варатынов.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

05 апреля, 16:30. Анжи Арена (Каспийск)

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