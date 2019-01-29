20:03 | Футбол — РПЛ

"Спартак" - "Локомотив": Айртон открыл счет на 1-й минуте матча

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"Спартак" вышел вперед в матче "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Локомотива". На 1-й минуте встречи гол забил новичок красно-белых Айртон.

Бразильский защитник "Спартака" выскочил в штрафную площадь соперника и пробил в ближний угол. Голкипер красно-зеленых Гильерме отразил удар, однако Айртон головой добил мяч в ворота.

 

Спартак - Локомотив

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