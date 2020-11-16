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«Спартак», Линекер и сборная России по регби высмеяли твит Трампа

17:56
Дональд Трамп. Фото AFP
Дональд Трамп. Фото AFP
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Президент США Дональд Трамп стал жертвой насмешек из-за своего твита. На своей странице Трамп выразил несогласие с результатами президентских выборов 2020 года, в которых он по официальным данным уступил Джо Байдену.

«Я выиграл выборы!» — написал Трамп. Сообщение стало предметом шуток со стороны пользователей, которые ретвитили его и писали заведомую неправду.

«Мы выиграли Кубок мира-2019», — говорится в сообщении Федерации регби России.

«Я выиграл чемпионат мира», — написал бывший футболист сборной Англии Гари Линекер.

«Мы победили «Ливерпуль» на «Энфилде» в 2017 году», — парировал твит Трампа англоязычный аккаунт «Спартака».

«Я выиграла Нью-Йоркский марафон!» — заявила известная телеведущая Ана Наварро-Карденас, добавив отфотошопленное изображение.

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