«Спартак», Линекер и сборная России по регби высмеяли твит Трампа

Президент США Дональд Трамп стал жертвой насмешек из-за своего твита. На своей странице Трамп выразил несогласие с результатами президентских выборов 2020 года, в которых он по официальным данным уступил Джо Байдену.

«Я выиграл выборы!» — написал Трамп. Сообщение стало предметом шуток со стороны пользователей, которые ретвитили его и писали заведомую неправду.

«Мы выиграли Кубок мира-2019», — говорится в сообщении Федерации регби России.

МЫ ВЫИГРАЛИ КУБОК МИРА 2019 https://t.co/VvfcD6a722 — Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) November 16, 2020

«Я выиграл чемпионат мира», — написал бывший футболист сборной Англии Гари Линекер.

I WON THE WORLD CUP. https://t.co/VOYvlCAySi — Gary Lineker (@GaryLineker) November 16, 2020

«Мы победили «Ливерпуль» на «Энфилде» в 2017 году», — парировал твит Трампа англоязычный аккаунт «Спартака».

WE WON AGAINST LIVERPOOL AT ANFIELD IN 2017! https://t.co/NsDksl2X6S — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) November 16, 2020

«Я выиграла Нью-Йоркский марафон!» — заявила известная телеведущая Ана Наварро-Карденас, добавив отфотошопленное изображение.