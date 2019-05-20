"Спартак" купит Левашова за 1 миллион евро

Московский "Спартак" в конце мая завершит трансфер по покупке вратаря тульского "Арсенала" Михаила Левашова.

Решение о переходе будет принято после одобрения советом директоров клуба, игрок подпишет контракт сроком на 5 лет. Трансфер обойдется красно-белым в миллион евро – именно такая сумма отступных прописана в контракте футболиста.

Вероятно, Левашов будет бороться за место в основном составе с Александром Селиховым. Другой голкипер – Александр Максименко – с большой долей вероятности, отправится в аренду. (Сергей Егоров)

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