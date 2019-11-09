Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев забил гол в ворота «Крыльев Советов» с 11-метровой отметки на 82-й минуте матча 16-го тура чемпионата России. Встреча проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Защитник самарцев Максим Карпов получил красную карточку за игру рукой в своей штрафной. Пенальти пошел исполнять Бакаев, который пробил точно в левый угол ворот голкипера Сергея Рыжикова.

? Зелимхан Бакаев реализовал 11-метровый удар. Игрок записал в свой актив гол и голевую передачу в этом матче.



? #СпартакКрылья на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/wPcR3VkVyN — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 9, 2019

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