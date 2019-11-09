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«Спартак» — «Крылья Советов»: Бакаев отличился с пенальти

20:43
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев забил гол в ворота «Крыльев Советов» с 11-метровой отметки на 82-й минуте матча 16-го тура чемпионата России. Встреча проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Защитник самарцев Максим Карпов получил красную карточку за игру рукой в своей штрафной. Пенальти пошел исполнять Бакаев, который пробил точно в левый угол ворот голкипера Сергея Рыжикова.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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