«Спартак» — «Крылья Советов»: Бакаев отличился с пенальти
20:43
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев забил гол в ворота «Крыльев Советов» с 11-метровой отметки на 82-й минуте матча 16-го тура чемпионата России. Встреча проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
Защитник самарцев Максим Карпов получил красную карточку за игру рукой в своей штрафной. Пенальти пошел исполнять Бакаев, который пробил точно в левый угол ворот голкипера Сергея Рыжикова.
? Зелимхан Бакаев реализовал 11-метровый удар. Игрок записал в свой актив гол и голевую передачу в этом матче.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 9, 2019
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