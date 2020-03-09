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«Спартак» — «Краснодар»: видеотрансляция главного матча тура

15:45
«Спартак» на своем поле принимает «Краснодар» в матче 21-го тура РПЛ. Фото Виталий Тимкив
«Спартак» на своем поле принимает «Краснодар» в матче 21-го тура РПЛ. Фото Виталий Тимкив
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Сегодня «Спартак» примет на своем поле «Краснодар» в матче 21-го тура Тинькофф-чемпионата России. Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Красно-белые не могут обыграть соперника уже на протяжении двух матчей. В последний раз «Спартак» был сильнее «быков» в августе 2018 года.

Следить за матчем «Спартак» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Спартак» — «Краснодар»

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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