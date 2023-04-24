«Спартак» — «Краснодар»: Соболев реализовал пенальти и отыграл один мяч

Нападающий «Спартака» Александр Соболев реализовал пенальти в матче 24-го тура чемпионата России против «Краснодара».

Россиянин забил гол с 11-метровой отметки на 63-й минуте матча. Пенальти был поставлен за нарушение со стороны защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса на Соболеве в штрафной площади «быков».