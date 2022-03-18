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Сегодня, 11:50

Департамент судейства РФС дал оценку пенальти, назначенному в пользу «Спартака». Судьям разослали новую рекомендацию

Департамент судейства РФС оценил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Пенальти в ворота «Краснодара» в матче со «Спартаком».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», сегодня, 18 марта, судьям разослано рекомендательное письмо. В нем содержится пояснение по поводу эпизода, произошедшего на 37-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (1:2). В дальнейшем предлагается не назначать 11-метровые удары, когда мяч отлетает от вратаря в руку партнеру по команде.

Эта рекомендация дана арбитрам для применения в матчах всех уровней, проводимых под эгидой РФС «с целью добиться единой интерпретации Правил игры в футбол».

«После удара по воротам вратарь команды «Краснодар» в падении сыграл в мяч правой рукой, после чего мяч полетел в направлении от ворот и попал в левую руку игрока команды «Краснодар» № 29. Игрок команды «Краснодар» находился на близком расстоянии от вратаря, примерно один метр, и не имел возможности избежать контакта руки с мячом. Арбитр принял решение назначить 11-метровый удар.

Данный игровой эпизод был обсужден на онлайн совещании арбитров и инспекторов Тинькофф Российской премьер-лиги, который состоялся 17 марта 2022 года.

Департамент судейства РФС рекомендует арбитрам продолжать игру в случае подобных игровых ситуаций, когда вратарь играет в мяч и мяч с близкого расстояния попадает в руку партнера, который не имеет возможности избежать контакта с мячом", — говорится в письме.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Краснодар
Голы
Сперцян, 5 (0:1), Промес, 38 (1:1), Сперцян, 86 (1:2)
Спартак
Селихов Кофрие (Зобнин, 90) Жиго Айртон Джикия Мозес (Хлусевич, 64) Бакаев (Ларссон, 75) Мартинс Умяров (Соболев, 90) Николсон Промес
Краснодар
Сафонов Сорокин Мартынович Чернов Манелов (Газинский, 73) Петров Ионов (Якимов, 90+6) Черников Сперцян Кривцов Ильин (Попов, 90+1)
Предупреждения
Умяров 43’, Николсон 44’  -  Черников 31’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Большаков (Санкт-Петербург) Иванов (Кострома)
ВАР
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2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
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 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
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 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
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 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
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 Урал 21 4 8 9 13-21 20
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