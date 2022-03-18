Департамент судейства РФС дал оценку пенальти, назначенному в пользу «Спартака». Судьям разослали новую рекомендацию

Департамент судейства РФС оценил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Как стало известно «СЭ», сегодня, 18 марта, судьям разослано рекомендательное письмо. В нем содержится пояснение по поводу эпизода, произошедшего на 37-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (1:2). В дальнейшем предлагается не назначать 11-метровые удары, когда мяч отлетает от вратаря в руку партнеру по команде.

Эта рекомендация дана арбитрам для применения в матчах всех уровней, проводимых под эгидой РФС «с целью добиться единой интерпретации Правил игры в футбол».

«После удара по воротам вратарь команды «Краснодар» в падении сыграл в мяч правой рукой, после чего мяч полетел в направлении от ворот и попал в левую руку игрока команды «Краснодар» № 29. Игрок команды «Краснодар» находился на близком расстоянии от вратаря, примерно один метр, и не имел возможности избежать контакта руки с мячом. Арбитр принял решение назначить 11-метровый удар.

Данный игровой эпизод был обсужден на онлайн совещании арбитров и инспекторов Тинькофф Российской премьер-лиги, который состоялся 17 марта 2022 года.

Департамент судейства РФС рекомендует арбитрам продолжать игру в случае подобных игровых ситуаций, когда вратарь играет в мяч и мяч с близкого расстояния попадает в руку партнера, который не имеет возможности избежать контакта с мячом", — говорится в письме.