Агент Николсона опроверг информацию об уходе из «Спартака»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона в разговоре с «СЭ» опроверг информацию All Sports Jamaica о том, что футболист может покинуть команду, воспользовавшись правом ФИФА временно разорвать контракт.

«До сих пор мы не обсуждали этот вариант ни на минуту. Шамар на сто процентов сосредоточен на «Спартаке» и не думает ни о чем другом. Никто из Ямайки не призывал его покинуть Россию, как это пишут», — сказал агент «СЭ».

25-летний ямаец перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно. Форвард провел 4 матча за московский клуб, в которых забил 4 гола.