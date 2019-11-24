«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в Екатеринбурге

«Урал» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в матче 17-го тура чемпионата России. У клуба из Екатеринбурга второй матч подряд безголевая ничья, команда идет на 8-м месте в турнирной таблице, красно-белые идут на шестой строчке.

Это был шестой матч «Спартака» под руководством главного тренера Доменико Тедеско и вторая ничья с немецким тренером. В рамках личного противостояния красно-белые не могут обыграть «Урал» уже второй матч подряд.

Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва) — 0:0

«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Кухарчик (Бавин, 85), Фидлер, Аугустыняк, Димитров (Панюков, 68), Егорычев (Погребняк, 77), Ильин.

«Спартак» (Москва): Максименко, Зобнин, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Крал, Умяров (Тил, 63), З.Бакаев, Ларссон (Мирзов, 84), Шюррле (Понсе, 66).

Предупреждения: Умяров, 57. Ильин, 59.

Судьи: Волошин (Смоленск). Березнев (Ростов-на-Дону), Богач (Люберцы).

24 ноября. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''. 14600 зрителей

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