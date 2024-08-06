Васильев: «СКА может оформить многолетнюю серию из побед в чемпионате как «Зенит»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что петербургский СКА способен стать доминирующем клубом в КХЛ.

— У СКА колоссальные финансовые ресурсы, которые позволяют формировать команду из лучших игроков. Можно создать самый боевой коллектив в лиге, но чего-то не хватает. Значит, в тренерском плане что-то не так, в тактике. Где-то есть слабое звено. Команда одна из сильнейших, но для меня загадка, почему они не прошли дальше в Кубке Гагарина. Я был на всех матчах плей-офф. Не было игры у СКА, какая-то суета.

У СКА есть все предпосылки, чтобы стать лидирующей командой в КХЛ. Скорее, верю, что СКА может оформить многолетнюю серию из побед в чемпионате как «Зенит» в РПЛ. Уж больно мощные ресурсы у клуба. Можно создать очень сильную команду, которая не проигрывала бы практически ничего. У СКА сейчас очень хорошие возможности для этого", — сказал Васильев Legalbet.

В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина команда Романа Ротенберга вылетел во втором раунде, проиграв «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии.