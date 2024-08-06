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Васильев: «СКА может оформить многолетнюю серию из побед в чемпионате как «Зенит»

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что петербургский СКА способен стать доминирующем клубом в КХЛ.

— У СКА колоссальные финансовые ресурсы, которые позволяют формировать команду из лучших игроков. Можно создать самый боевой коллектив в лиге, но чего-то не хватает. Значит, в тренерском плане что-то не так, в тактике. Где-то есть слабое звено. Команда одна из сильнейших, но для меня загадка, почему они не прошли дальше в Кубке Гагарина. Я был на всех матчах плей-офф. Не было игры у СКА, какая-то суета.

У СКА есть все предпосылки, чтобы стать лидирующей командой в КХЛ. Скорее, верю, что СКА может оформить многолетнюю серию из побед в чемпионате как «Зенит» в РПЛ. Уж больно мощные ресурсы у клуба. Можно создать очень сильную команду, которая не проигрывала бы практически ничего. У СКА сейчас очень хорошие возможности для этого", — сказал Васильев Legalbet.

В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина команда Романа Ротенберга вылетел во втором раунде, проиграв «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии.

Источник: Legalbet
КХЛ
ХК СКА
Дмитрий Васильев (биатлон)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
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Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
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