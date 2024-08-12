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Трансфер хавбека «Галатасарая» Актюркоглу в «Спартак» может состояться

Виктория Кравченко
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Трансфер полузащитника «Галатасарая» Керема Актюркоглу в «Спартак» может состояться, сообщает Legalbet.

По данным источника, стороны обсуждают условия контракта. Стамбульские источники пишут, что агент игрока — турок Дженк Мелих, а не Вильям Д'Авила. Таким образом, французский агент не имеет отношения к игроку.

В сезоне-2023/24 Актюркоглу провел 54 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал девять результативных передач.

Источник: Legalbet
ФК Галатасарай
ФК Спартак (Москва)
Керем Актюркоглу
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