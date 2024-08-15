Помощник главного тренера «Рубина» Кузьмин доволен игрой команды в прошлом сезоне РПЛ

Помощник главного тренера «Рубина» Олег Кузьмин прокомментировал игру казанского клуба в прошлом сезоне РПЛ

«Сезон, безусловно, успешный. Обычно вышедшие из Первой лиги борются в РПЛ за стыки и выживание. На моей памяти все, кроме «Динамо», после подъема катались на лифте туда-сюда. А у нас по всем фактам уверенная середина таблицы. И хотим быть еще выше, бороться за высокие места», — цитирует Кузьмина Sport24.

Вернувшись из Первой лиги, «Рубин» в прошлом сезоне занял 8-е место в таблице РПЛ.