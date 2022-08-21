«Спартак» этим летом может подписать Горшкова из «Крыльев Советов»

Московский «Спартак» этим летом может подписать еще одного игрока, пишет Metaratings.ru.

По данным источника, клуб планирует купить 23-летнего защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова. Красно-белые хотят арендовать футболиста с правом выкупа или на существенную рассрочку платежей.

Кандидатуру игрока должна быть согласованна компанией «Лукойл». В то же время трансфер полузащитника Романа Ежова, который также является игроком самарцев, вряд ли этим летом перейдет в «Спартак».

Горшков в этом сезоне провел шесть матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.