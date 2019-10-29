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«Спартак» должен подтянуться к «Зениту и «Локомотиву». Рахимов — о перспективах красно-белых

17:01
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Российский тренер Рашид Рахимов, последним местом работы которого был «Ахмат», отметил, что уровень чемпионата России усреднился.

— За титул будут бороться «Зенит» и «Локомотив»? — По большому счету да, — цитирует sportsdaily Рахимова. — «Спартак» еще должен к ним подтянуться, хотя отставание очень большое. Все остальное так и останется. Зенит" по тому качеству, которое у него есть, по составу, по глубине состава должен быть наверху, конечно.

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https://www.sportsdaily.ru/articles/rashid-raximov-chetyre-s-polovinoj-goda-v-groznom-prilichnyj-srok-mne-ne-nravitsya-toptatsya-na-meste

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