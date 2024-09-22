«Спартак» — «Динамо»: судья правильно наказал Маухуба и удалил его

На 71-й и 73-й минутах матча 9-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» вышедший на замену Эль-Мехди Маухуб дважды получил предупреждения за неспортивное поведение и был удален.

Судья Сергей Иванов оба раза правильно применил дисциплинарные санкции. Сначала он наказал динамовца за демонстративное несогласие с решением арбитра, зафиксировавшего фол. А затем рефери определил, что Маухуб попытался обмануть Иванова с помощью симуляции нарушения правил.

Оба вердикта судьи могут вызвать неоднозначную реакцию, потому что наши рефери не так часто прибегают к подобным санкциям и нередко ограничиваются устными внушениями или закрывают глаза. Даже в сегодняшней игре сам Иванов однажды простил Хорхе Карраскаля, когда тот выпрашивал желтую карточку для спартаковца, что должно наказываться предупреждением.