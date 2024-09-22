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Сегодня, 18:18

«Спартак» — «Динамо»: Маухуб получил две желтые карточки за три минуты

Руслан Минаев
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Московское «Динамо» осталось вдесятером в матче со «Спартаком» в 9-м туре РПЛ.

Вышедший на замену на 68-й минуте форвард бело-голубых Эль-Мехди Маухуб получил первую желтую карточку уже спустя четыре минуты после выхода на поле. Еще через три минуты арбитр Сергей Иванов удалил нападающего, показав ему вторую желтую карточку за симуляцию.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:2
Динамо
Деян Станкович и&nbsp;Марцел Личка. «Спартак» — «Динамо»: красно-белые ведут в счете, бело-голубые остались вдесятером! Онлайн-трансляция матча РПЛ

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Эль-Мехди Маухуб
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 2 : 5
21.09 16:30
Зенит – Факел
 3 : 1
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 1 : 1
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 0 : 0
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 2 : 2
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 0 : 0
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

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Зенит

 7
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Спартак

 6
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Алексей Батраков

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П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
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