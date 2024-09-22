«Спартак» — «Динамо»: Маухуб получил две желтые карточки за три минуты

Московское «Динамо» осталось вдесятером в матче со «Спартаком» в 9-м туре РПЛ.

Вышедший на замену на 68-й минуте форвард бело-голубых Эль-Мехди Маухуб получил первую желтую карточку уже спустя четыре минуты после выхода на поле. Еще через три минуты арбитр Сергей Иванов удалил нападающего, показав ему вторую желтую карточку за симуляцию.