Чернов: «Матч с ЦСКА будет очень важным для меня. Если выйду на поле, то сделаю все, чтобы «Спартак» выиграл»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал об адаптации в новой команде и поделился ожиданиями от матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«Первая тренировка в «Спартаке» прошла очень хорошо, ребята приняли здорово. Со многими я уже знаком, с иностранцами надо будет познакомиться в процессе. Тренировки мне нравятся, много тактики, много всего нового, много всяких мелочей, которые надо изучить. Думаю, что с каждой тренировкой будет все лучше и лучше. С кем больше всего знаком? С Максименко, Рассказовым, Соболевым, Пруцевым. Со всеми молодыми ребятами мы плюс-минус одного возраста. Думаю, проблем с адаптацией не возникнет. Они мне помогают, говорят, какие общие требования, подсказывают на тренировках.



Когда узнал, что перехожу в «Спартак» сейчас, а не летом? Наверное, за день-два до официального объявления. Тренировались в обычном режиме, но начальник «Крыльев» и спортивный директор сказали, что я еду в Москву. В принципе, я только рад, узнаю все новые требования, будет намного легче адаптироваться. В какой сейчас форме? Думаю, в отличном, только неделю сборов с «Крыльями» пропустил из-за болезни. Тренировки были достаточно тяжелые под конец, так что я набрал форму и чувствую себя отлично.



Дерби с ЦСКА? Конечно, дерби — это всегда особенный матч. Конечно, со стороны болельщиков будет подогреваться атмосфера, но мы будем готовы. Для меня эта игра будет очень важной. Если выйду на поле, то буду делать все возможное, чтобы моя новая команда выиграла. Переход в «Спартак» — новый шанс заявить о себе? Конечно, я работал над этим. Наверное, я мог бы в свое время остаться в ЦСКА и сидеть на замене, но я выбрал путь потяжелее. Я рад, что прошел всю эту школу, внутренне закалился. Эти три года — очень плодотворный отрезок, буду с теплом вспоминать. Я чувствую, что переход в «Спартак» — это следующий шаг на пути к сборной и всем вещам, которые должны последовать дальше», — сказал в интервью пресс-службе красно-белых Чернов.

Чернов перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» 22 февраля. 26-летний россиянин является воспитанником ЦСКА.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 26 февраля, начало — в 19.00 (мск).