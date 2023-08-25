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Судейство

Сегодня, 19:30

«Оренбург» — ЦСКА: судья ошибочно не использовал принцип преимущества — армейцы остались без гола

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эпизод в матче 6-го тура РПЛ «Оренбург» — ЦСКА.
Эпизод в матче 6-го тура РПЛ «Оренбург» — ЦСКА.
Эпизод в матче 6-го тура РПЛ «Оренбург» — ЦСКА.
Эпизод в матче 6-го тура РПЛ «Оренбург» — ЦСКА.
1/4

На 81-й минуте матча 6-го тура чемпионата России-2023/24 «Оренбург» — ЦСКА арбитр Кирилл Левников правильно зафиксировал фол Ивана Башича на значительном удалении от ворот хозяев поля, но ошибочно не использовал принцип преимущества, остановил игру и не дал армейцам завершить атаку.

Ситуация на поле не требовала, чтобы судья так торопился остановить матч. В итоге мяч оказался у футболиста ЦСКА, но гол он забил уже после свистка — Левников не мог засчитать взятие ворот.

Эпизод в матче 6-го тура РПЛ «Оренбург» — ЦСКА.
Эпизод в матче 6-го тура РПЛ «Оренбург» — ЦСКА.

Эпизод в матче 6-го тура РПЛ «Оренбург» — ЦСКА.
Эпизод в матче 6-го тура РПЛ «Оренбург» — ЦСКА.

ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
36
14
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«Оренбург» — ЦСКА: видео голов матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
5
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 4
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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