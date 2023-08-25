«Оренбург» — ЦСКА: судья ошибочно не использовал принцип преимущества — армейцы остались без гола

На 81-й минуте матча 6-го тура чемпионата России-2023/24 «Оренбург» — ЦСКА арбитр Кирилл Левников правильно зафиксировал фол Ивана Башича на значительном удалении от ворот хозяев поля, но ошибочно не использовал принцип преимущества, остановил игру и не дал армейцам завершить атаку.

Ситуация на поле не требовала, чтобы судья так торопился остановить матч. В итоге мяч оказался у футболиста ЦСКА, но гол он забил уже после свистка — Левников не мог засчитать взятие ворот.

Эпизод в матче 6-го тура РПЛ «Оренбург» — ЦСКА.

Эпизод в матче 6-го тура РПЛ «Оренбург» — ЦСКА.

Эпизод в матче 6-го тура РПЛ «Оренбург» — ЦСКА.